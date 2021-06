Edilizia: Mite, 200 milioni per transizione ecologica di scuole, strutture sanitarie e impianti sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scorta delle precedenti esperienze di finanziamento, il nuovo Fondo Kyoto è destinato a finanziare la riqualificazione energetica di circa 250 edifici, comprese Università, centri sociosanitari, palestre, piscine e tutte le strutture di proprietà di Enti pubblici. Un prestito a tasso agevolato (0,25 per cento di interesse, durata massima 20 anni) cumulabile con il conto termico e con altre forme di aiuto economico. Le domande di ammissione al bando devono essere compilate attraverso il portale informatico messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti (soggetto gestore del Fondo) e inoltrate a mezzo Pec ai seguenti indirizzi: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. La procedura di ammissione a finanziamento è effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 200 milioni di euro. Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disciplinati dal decreto interministeriale 11 febbraio 2021, n. 65. L’Avviso di apertura dei termini è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale del 22 giugno 2021. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 19 dicembre 2021. (Com)