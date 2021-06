Speciale energia: Brasile, crisi idrica, ministro Energia esclude razionamento forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha detto che nonostante la grave crisi idrica in corso nel Paese, che limita la produzione di energia idroelettrica, non si procederà al razionamento delle forniture. In un'audizione presso la Commissione per le miniere e l'energia della Camera dei deputati, il ministro ha avvertito che al momento i bacini nelle regioni sud-est e centro-ovest, responsabili del 70 per cento della produzione energetica del paese, garantiscono solo il 30,2 per cento della loro capacità produttiva. Tuttavia Albuquerque ha affermato che il piano d'azione messo in pratica dal governo a partire da ottobre 2020 dovrebbe essere sufficiente a evitare un razionamento "Non lavoriamo su alcuna ipotesi di razionamento", ha affermato. Il ministro ha tuttavia spiegato che l'attivazione degli impianti termoelettrici per garantire la fornitura di energia nel 2021 in vista della crisi idrica avrà un costo e questo costo dovrà essere pagato dai consumatori, attraverso un aumento delle tariffe. (Brb)