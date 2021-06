Speciale energia: Emirati, Mubadala acquisisce quota del 2,6 per cento in russa En+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano emiratino Mubadala ha annunciato di aver acquisito una quota del 2,6 per cento in En+, produttore russo di alluminio a basso tenore di carbonio ed energia idroelettrica. Dopo l’acquisizione, il cui valore non è stato precisato, la quota totale del fondo sovrano nella compagnia russa ammonterà al 2,86 per cento. En+, definita “leader di mercato nei settori di energia pulita e alluminio”, aggiungerà valore al portafoglio di Abu Dhabi in Russia, secondo Faris al Mazrui, responsabile del programma di investimenti in Russia e Comunità degli Stati indipendenti (Csi) di Mubadala. (Res)