Speciale energia: Arabia Saudita-Azerbaigian, ministro Esteri Bayramov incontra titolare dicastero Investimenti

- Il ministro degli Affari esteri dell'Azerbaigian Jeyhun Bayramov ha incontrato il ministro degli Investimenti dell'Arabia Saudita, Khalid Al Falih, a Riad. Secondo quanto riferito dal dicastero di Baku, Bayramov ha rimarcato l'alto livello delle relazioni politiche tra i due Paesi e ha sottolineato l'importanza di sviluppare la cooperazione in altri settori. Rilevando il ruolo della Commissione mista nello sviluppo della cooperazione, il ministro ha sottolineato il successo dell'ultima riunione, avvenuta nel mese di marzo del 2019 a Baku. Bayramov ha indicato, inoltre, le opportunità di cooperazione nei settori dell'energia, dell'agricoltura, del turismo e dell'estrazione mineraria come aree prioritarie della cooperazione economica. Parlando delle opere di ricostruzione e dei progetti infrastrutturali nei territori riconquistati dall'Azerbaigian in seguito alla guerra dello scorso autunno con l’Armenia, Bayramov ha invitato l'Arabia Saudita a partecipare a questo processo. I due ministri hanno parlato anche della cooperazione tra i due Paesi nel campo del turismo. Khalid Al Falih, esprimendo che le aziende saudite sono interessate a partecipare a progetti in Azerbaigian, ha osservato che questo problema sarà discusso alla prossima riunione della Commissione mista a Riad in autunno e ha parlato della creazione di un Business Council e dell’organizzazione di un forum economico congiunto. (Rum)