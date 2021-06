Speciale energia: Giordania-Siria, colloqui per sviluppo cooperazione su petrolio ed elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Petrolio e delle Risorse minerarie e dell’Elettricità della Siria, rispettivamente Bassam Toameh e Ghassan al Zumail, hanno incontrato ieri ad Amman la ministra dell’Energia e delle risorse minerarie della Giordania, Hala Zawati. Durante il colloquio, le parti hanno discusso di cooperazione bilaterale nei settori di petrolio ed elettricità, e delle modalità per rafforzarla nell’interesse dei due Paesi. In occasione dell’incontro le parti hanno affrontato anche la situazione del collegamento elettrico fra i due Paesi e dell’infrastruttura per il trasporto di gas, ovvero della Arab Gas Pipeline, che collega Libano, Siria, Egitto e Giordania. (Res)