Speciale energia: Nord Stream 2 Ag chiede certificazione come operatore indipendente Gts

- Nord Stream 2 Ag, l'operatore dell’omonimo gasdotto in fase di completamento nel Mar Baltico fra Russia e Germania, su richiesta del regolatore tedesco, ha chiesto la certificazione come operatore indipendente del sistema di trasporto del gas (Gts). Tuttavia, secondo quanto si legge in una nota, l’operatore del gasdotto no intende ammorbidire la sua posizione sulle modifiche alla Direttiva Ue sul gas. "Sulla base di una richiesta dell'Agenzia federale tedesca per le reti (Bundesnetzagentur), Nord Stream 2 Ag ha richiesto la certificazione preventiva come operatore indipendente del sistema di trasporto l'11 giugno 2021”, si legge nella nota dell’azienda. Allo stesso tempo, Nord Stream 2 Ag ha espresso una riserva sul proseguimento del contenzioso e dell'arbitrato in corso in relazione alle modifiche alla Direttiva sul gas dell'Ue adottate nel 2019. "La domanda di certificazione di Nord Stream 2 Ag non implica alcun cambiamento o ammorbidimento della posizione giuridica in relazione alla modifica della Direttiva Ue del gas o agli obiettivi che continua a perseguire con fermezza nei suddetti contenziosi e procedimenti arbitrali", riferisce l'operatore del gasdotto. (Rum)