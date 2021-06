Speciale energia: Germania-Usa, ministro Economia Altmaier, soluzione su Nord Stream 2 entro agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende risolvere entro agosto prossimo la disputa con gli Stati Uniti sul Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco in completamento nel Mar Baltico. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, alla vigilia della visita a Washington che terrà nelle giornate di oggi e domani, 24 e 25 giugno. Nella capitale degli Stati Uniti, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) incontrerà, tra gli altri, il presidente del Paese, Joe Biden. Intervistato dall'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, Altmaier ha evidenziato che, nella soluzione della questione del Nord Stream 2, l'obiettivo è “evitare dipendenze e garantire l'approvvigionamento di energia”. A tal fine, ha aggiunto il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, occorre tenere conto degli “interessi vitali dell'Ucraina e dei vicini di Germania e Russia”. La visita di Altmaier a Washington giunge in preparazione di quella la cancelliera tedesca, Angela Merkel, terrà il 15 luglio prossimo per incontrare Biden alla Casa Bianca. (Geb)