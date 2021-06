Ue-Russia: distanze fra leader Ue su proposta Merkel-Macron di riavviare dialogo con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riavvio del dialogo fra l’Unione europea e la Russia mostra subito delle marcate divisioni in seno all’Unione europea. La richiesta avanzata dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, e dal presidente francese, Emmanuel Macron, è diventato il tema centrale nelle dichiarazioni rilasciate dai vari capi di Stato e di governo al loro arrivo a Bruxelles. Merkel e Macron – sarà una delle ultime volte vista l’imminente fine del mandato della cancelliera tedesca – provano nuovamente a dettare la linea. Merkel ribadisce la necessità di riprendere il dialogo con il presidente russo, Vladimir Putin, soprattutto per “garantire una risposta coordinata” alle “alle provocazioni” e “agli attacchi ibridi” di Mosca. Un discorso ribadito anche da Macron al suo arrivo al palazzo del Consiglio europeo. Per il capo dello Stato francese con Mosca è necessario instaurare un dialogo "esigente e ambizioso" "Questo dialogo è necessario per la stabilità del continente europeo, ma non devieremo dai nostri valori e interessi", ha affermato il presidente francese, auspicando che l'Unione europea "svilupperà un dialogo esigente e ambizioso con la Russia, dimostrando coordinamento e unità”. (segue) (Beb)