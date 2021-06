Ue-Russia: distanze fra leader Ue su proposta Merkel-Macron di riavviare dialogo con Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approccio di Merkel e Macron è stato accolto molto positivamente dal cancelliere austriaco, Sebastian Kurz. “Siamo geograficamente più vicini alla Russia che agli Stati Uniti: non possiamo limitarci a osservare il dialogo fra loro”, ha detto Kurz. In passato, ha proseguito il cancelliere austriaco, “c’è già stato un formato di vertice Ue-Russia e può essere nuovamente organizzato”. Secondo l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, le consultazioni odierne sulla Russia saranno molto importanti per decidere le relazioni future tra Bruxelles e Mosca. L'approccio europeo, ha spiegato, si basa su tre azioni: "Respingere la Russia quando infrange la legge internazionale, limitarla nei suoi comportamenti negativi, impegnarci nei campi di comune interesse". Manca l’opinione, in merito dell’Italia, visto che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, non ha potuto partecipare alla prima sessione di lavori del Consiglio, incentrata su uno scambio di opinioni con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. (segue) (Beb)