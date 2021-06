Ue-Russia: distanze fra leader Ue su proposta Merkel-Macron di riavviare dialogo con Putin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente molto più fredda è la reazione di altri leader europei, fra cui il presidente romeno, Klaus Iohannis, secondo cui ci sono “diverse questioni che devono essere discusse e chiarite in relazione alla Federazione Russa, questioni che non possiamo tollerare”. Iohannis ha comunque ammesso che “ci sono alcune aree in cui la discussione e la collaborazione sarebbero utili, ad esempio se si vuole avere un piano comune per combattere il cambiamento climatico”. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, al suo arrivo al Consiglio Ue ha dichiarato che la Russia deve interrompere le sue politiche aggressive contro l'Ucraina ma anche contro l'Unione europea e, in particolare, la Polonia: solo questa può essere "base per un dialogo ampio". Nettissima, invece, la posizione assunta dal premier olandese, Mark Rutte: "Non parteciperò ad un incontro con il presidente Putin", ha detto il primo ministro, chiudendo seccamente la questione. (Beb)