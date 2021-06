Ue-Russia: Borrell, comunicazione importante per futuro relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunicazione della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sulla Russia sarà molto importante per decidere le relazioni future tra Bruxelles e Mosca. Lo ha detto Borrell entrando al Consiglio europeo. "In merito alla politica estera, parleremo delle nostre relazioni con la Russia. Presenteremo la comunicazione su come comportarci con la Russia", ha detto ricordando che l'approccio si basa su tre azioni: "Respingere la Russia quando infrange la legge internazionale, limitare la Russia nei suoi comportamenti negativi, impegnarci nei campi di comune interesse". Borrell ha sottolineato che "questa comunicazione sarà molto importante per decidere le nostre relazioni del futuro e c'è anche la proposta di Germania e Francia di fare un Summit con la Russia di cui discuteremo con i membri del Consiglio". Borrell ha sottolineato che quello della Russia sarà "il tema più importante". Sulla Turchia, "la situazione è molto migliorata rispetto a qualche mese fa, ma dobbiamo continuare a lavorare sulle limitazioni e soprattutto sulla questione di Cipro", ha spiegato. Per quanto riguarda Covid e migrazione, Borrell ha ricordato "il grande squilibrio" a livello mondiale nella distribuzione e nell'accesso dei vaccini. "Questo squilibrio deve essere corretto", ha detto Borrell. (Beb)