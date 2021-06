Milano: Boccalini (Taxiblu), protocollo anti abusivismo un modello efficace di sinergie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo per il contrasto e la repressione dell’abusivismo nel comparto del trasporto pubblico non di linea siglato tra Comune, prefettura e sindacati - sottolinea Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040 - è senza ombra di dubbio un passaggio fondamentale e tanto atteso per contrastare questo annoso problema. Grazie al protocollo, tutti i soggetti coinvolti, ognuno con le proprie competenze e peculiarità potranno fare sinergia su più fronti per reprimere questa piaga che da anni causa ingenti danni al comparto oltre che mettere a rischio la sicurezza di cittadini, turisti e causare un danno all’ erario. Tra i punti previsti nel protocollo da segnalare che ci saranno finalmente più controlli della polizia locale nei luoghi “chiave” della città, un aumento delle postazioni riservate alle auto che svolgono servizio pubblico in prossimità di locali, ristoranti ed alberghi, oltre ad una campagna di comunicazione dedicata all’ uso e promozione dei taxi “regolari”. Importanti inoltre saranno gli interventi mirati sui servizi di noleggio con conducente con autorizzazioni rilasciate al di fuori del Comune di Milano e la costituzione di una commissione contro l’abusivismo che monitorerà l’adeguata attuazione delle azioni previste appunto dal protocollo. I primi risultati di questo protocollo – conclude Boccalini- li vedremo probabilmente nei prossimi mesi ma è senza dubbio un primo e significativo modello di sinergie che credo sarà efficace e perché no, replicabile, anche per tanti altri piccoli e grandi problemi legati alla città di Milano».(Com)