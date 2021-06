© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Consiglio dei ministri di oggi, che ha approvato la riorganizzazione del ministero della Cultura, nascono 4 nuovi istituti autonomi: il Museo dell’Arte digitale, il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Parco archeologico di Sepino e la Pinacoteca Nazionale di Siena. Salgono così a 43 gli istituti coinvolti dalla riforma Franceschini avviata nel 2014 - fa sapere il ministero - che ha impresso una vera e propria svolta al sistema museale nazionale, portando i visitatori annuali dai circa 41 milioni del periodo pre riforma ai quasi 55 milioni del 2019, ultimo anno prima della pandemia, con una crescita del 34 per cento in 6 anni. Nello stesso periodo gli incassi sono aumentati di quasi l’80 per cento, passando da 135,5 a 242,4 milioni di euro. Soprattutto, l’autonomia ha consentito ai musei statali di nascere come istituzioni di tutela, educazione e ricerca. Il parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia comprende la necropoli della Banditaccia, la più estesa dell’area mediterranea, iscritta nel 2004 dall’Unesco nella lista del patrimonio dell’umanità, il Museo archeologico nazionale di Tarquinia, che ha sede nell’antico Palazzo Vitelleschi e conserva tra l’altro il celebre altorilievo dei cavalli alati provenienti dagli scavi dell’Ara della Regina, e la necropoli di Monterozzi, siti che complessivamente hanno registrato oltre 153.000 visitatori nel 2019. (segue) (Com)