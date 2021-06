Imprese: Assolombarda, cresce l'export, ma è ancora sotto ai livelli pre-Covid, prospettive migliori per breve termine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2021 in Lombardia gli occupati diminuiscono di 193 mila unità rispetto a un anno prima ma, nonostante gli inattivi, in un anno siano 109mila in più, si riduce parzialmente l'effetto 'scoraggiamento'. Torna, infatti, a crescere la disoccupazione, 90mila unità in più (in valori assoluti), con un tasso al 6,9 per cento, era al 4,9 per cento nel primo trimestre 2020. Un trend che si riscontra anche nelle altre grandi regioni europee: al 12,9 per cento in Cataluña, al 4,1 per cento in Bayer, al 4,4 per cento in Baden-Württemberg. Per quanto riguarda la provincia di Milano, nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo 2019 (pre-covid), le imprese hanno perso 435 milioni di euro di fatturato estero. Rispetto al dato regionale annuo, nei primi 3 mesi di quest'anno le esportazioni delle imprese di Milano flettono (-3,8 per cento). Nel confronto con i livelli pre Covid, tra i settori più in difficoltà emergono la meccanica con -222 milioni di euro l'export nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019, -11,8 per cento, la moda con perdita di fatturato di 107 milioni di euro (-5,7 per cento), l'automotive con -96 milioni di euro (-21,8 per cento) e i metalli con -76 milioni di euro (-9,6 per cento). Risultati decisamente opposti per la farmaceutica, le cui vendite estere sono aumentate del 14,4 per cento che equivale a 168 milioni di euro. L'allentamento delle restrizioni influenza la mobilità delle persone: nella prima decade di giugno gli spostamenti superano i livelli pre Covid di inizio 2020 del +13 per cento e la contrazione degli spostamenti verso i luoghi di lavoro si riduce dal -30 per cento in aprile al -23 per cento di inizio giugno, meno però che in Lombardia (-19 per cento a giugno). (segue) (Com)