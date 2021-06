Imprese: Assolombarda, cresce l'export, ma è ancora sotto ai livelli pre-Covid, prospettive migliori per breve termine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Provincia di Monza Brianza, l'export delle imprese monzesi nel primo trimestre 2021 rafforza ulteriormente la ripartenza già avviata durante la scorsa estate, segnando un rimbalzo del +10,5 per cento su base annua, superando i livelli del primo trimestre 2019 (pre-pandemia) del +7,2 per cento (mentre nella media lombarda permane un gap del -0,8 per cento). La performance, tradotta in un aumento di 169 milioni di euro di fatturato realizzato sui mercati internazionali è sostenuta da 8 settore su 13. In particolare la farmaceutica con un aumento di 75 milioni di euro (+58,4 per cento), i metalli con +46 milioni di euro (+10,2 per cento) e l'elettronica con +30 milioni di euro (+12,3 per cento). I dati tempestivi sulla mobilità delle persone confermano la prosecuzione della ripartenza: nella prima decade di giugno gli spostamenti superano i livelli di inizio 2020 del +18 per cento e la contrazione degli spostamenti verso i luoghi di lavoro si riduce al -17 per cento (dal -25 per cento in aprile, prima dell'allentamento delle restrizioni), in linea con la media lombarda. Grazie allo straordinario exploit dell'elettronica (+157 milioni di euro, +81,8 per cento) nel primo trimestre 2021 l'export delle imprese lodigiane, invece, è pari al +22,4 per cento su base annua, superano i livelli pre pandemia: +22 per cento le vendite sui mercati esteri nel confronto con il primo trimestre 2019 (-0,8 per cento il gap nella media lombarda), ossia +161 milioni euro. Le imprese lodigiane rafforzano così la performance già brillante di fine 2020. Ma non è solo l'elettronica ad aver influito positivamente. Bene anche l'alimentare (+1,4 per cento), gli apparecchi elettrici (+9,4 per cento), la farmaceutica (+52 per cento) e la chimica di base/fertilizzanti (+40,4 per cento), diversamente dalla chimica/cosmetica ancora inferiore rispetto al primo trimestre 2019 (-11,9 per cento). (segue) (Com)