Imprese: Assolombarda, cresce l'export, ma è ancora sotto ai livelli pre-Covid, prospettive migliori per breve termine (5)

- I dati che riguardano la mobilità delle persone mostrano la consistente ripartenza in atto nel lodigiano: nella prima decade di giugno gli spostamenti superano i livelli di inizio 2020 di quasi il +25 per cento e la contrazione degli spostamenti verso i luoghi di lavoro si riduce al -16 per cento (dal -25 per cento in aprile, prima dell'allentamento delle restrizioni). Infine nel primo trimestre 2021 l'export delle imprese di Pavia segna un risultato negativo del -9,8 per cento rispetto a inizio 2020 (+3,5 per cento la Lombardia) e del -9,5 per cento rispetto a inizio 2019. 90 milioni di euro di fatturato estero persi in un solo trimestre rispetto alla situazione pre-pandemia. A determinare la performance negativa del manifatturiero pavese è l'ingente crollo della moda, settore di forte vocazione del territorio, con un gap di vendite estere pari a -81 milioni di euro a inizio 2021 rispetto al primo trimestre 2019 (-72,6 per cento). Rimangono su livelli inferiori al 2019 anche metalli, meccanica e farmaceutica. In positivo, i settori della chimica con un aumento di fatturato di 12milioni di euro (+10,3 per cento) e dell'alimentare con +9 milioni di euro (+10,1 per cento). Il dato sulla mobilità nella prima decade di giugno è del +25 per cento superiore a quella di inizio 2020, all'interno della quale si riduce la contrazione degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, oggi a - 13 per cento rispetto a gennaio-febbraio 2020 (per confronto al -19 per cento nel complesso lombardo). (Com)