Cultura: al via soprintendenza speciale per il e osservatorio di genere

- Con il Consiglio dei ministri di oggi, che ha approvato la riorganizzazione del ministero della Cultura, prende il via la Soprintendenza speciale per il Pnrr, chiamata a svolgere le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi del recovery plan sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale in sede statale o che rientrino nel territorio di almeno due uffici periferici del Ministero. Il direttore ad interim - fa sapere il ministero - sarà il direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiC. L’Osservatorio per la parità di genere, composto da quindici membri, avrà compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere nei settori di competenza del ministero. (Com)