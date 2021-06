Lazio: cambio al vertice della Guardia di finanza, Pomponi subentra a Lorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio al vertice della Guardia di finanza del Lazio: al posto del Generale di corpo d’armata Rosario Lorusso è subentrato il Generale di divisione Virgilio Pomponi. La cerimonia per l'avvicendamento si è tenuta stamattina nella caserma Tenente Francesco Arcioni Mavm, sede del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza. Lorusso lascia l’incarico che aveva assunto il 27 gennaio 2020 in quanto promosso Generale di Corpo d’Armata e destinato al Dipartimento delle Politiche Europee Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle Frodi nei confronti dell’Ue. Pomponi, è nato a Casale Monferrato (Alessandria), il primo giugno 1965. Ha fatto il suo ingresso nella Guardia di Finanza nel 1984 e nel corso della carriera ha assolto diversi incarichi presso l’Accademia, il Comando Generale del Corpo, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Milano e quello di Roma. (Rer)