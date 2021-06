Agroalimentare: Pallottini (Car), cibo ha acquisito centralità, sostenibilità passa per corretta alimentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Food system summit è un appuntamento importante ed è un segnale evidente di come il cibo, in questa emergenza mondiale, abbia acquistato centralità fondamentale". Lo ha detto Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car, durante un intervento all'evento "Buono, storie italiane di agricoltura, territori e cibo sostenibili", organizzato da Maker Faire Rome, in collaborazione con il Santa Chiara Lab Università di Siena, in corso allo spazio Rossellini di Roma in via della Vasca navale. "La corretta alimentazione e la sua sostenibilità è un tema diventato oggi più che mai attuale - ha aggiunto -. Noi distribuiamo e facciamo da anello tra chi produce e chi consuma. Lo sforzo che facciamo è cercare di fare in modo che il passaggio dal campo alla tavola sia rapido e il prodotto arrivi al consumatore fresco, sano, sicuro e di cui si conosce le origini. Qualità, freschezza e origine sono le nostre linee guida che sono anche alla base di questo concetto della dieta mediterranea", ha concluso Pallottini. (Rer)