Ungheria: Orban, nostra legge difende i bambini e i loro genitori

- La legge recentemente approvata dal Parlamento ungherese serve a difendere i bambini e i loro genitori. Lo ha nuovamente ribadito il primo ministro ungherese, Viktor Orban, al suo ingresso al Consiglio europeo di oggi a Bruxelles. Interrogato sulle critiche ricevute dalle autorità dell'Unione europea sulla legge anti-lgbtq approvata in Ungheria, Orban ha replicato che "prima dovrebbero leggerla". Il premier ha insistito che la legge non è contro gli omosessuali ma contro coloro che vorrebbero impedire ai genitori "di decidere dell'educazione sessuale dei figli". Lui stesso si è definito un "combattente per la libertà" contro il passato regime comunista e riconosce la libertà di ciascuno, omosessuali inclusi, di vivere liberamente. Ha detto anche che la questione "non è in agenda" nel Consiglio europeo di oggi e domani ma che è "disponibile a discuterne con chiunque rispetti l'Ungheria". Alle domande di chi gli ha chiesto se la legge sarà ritirata ha replicato che ormai è "cosa fatta" in quanto già firmata per la promulgazione dal presidente Janos Ader. (Beb)