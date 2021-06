Imprese: ministro Giorgetti firma decreto su riforma proprietà industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto di adozione del Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023. Lo riferisce una nota del ministero dello Sviluppo economico. Nel Piano "sono stati recepiti numerosi contributi inviati da associazioni imprenditoriali, università ed esperti, nell’ambito della consultazione pubblica tenuta lo scorso mese", sottolinea il ministero, che aggiunge: "Si tratta del primo provvedimento di attuazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), che destina per la riforma un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro, al fine di realizzare un pacchetto di interventi finalizzati a promuovere e tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo". Le prossime tappe del Piano "riguardano la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale e gli incentivi su brevetti, marchi e disegni, per i quali il ministero sta già lavorando alla riapertura dei bandi con l’utilizzo anche di una quota di risorse provenienti dal Pnrr", conclude la nota. (Rin)