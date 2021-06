Germania: Merkel, sospensione brevetti vaccini Covid è strada sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito la propria contrarietà alla sospensione dei brevetti sui vaccini contro il Covid-19, chiesta dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Durante il discorso che ha tenuto oggi al Bundestag, Merkel ha dichiarato: “Ritengo che una sospensione dei brevetti ottenuta politicamente sia la strada sbagliata”. La cancelliera si è quindi detta “convinta” della possibilità di “espandere al più presto la produzione dei vaccini sulla base di licenze”. Per Merkel, il mondo “continuerà a dipendere dai vaccini sviluppati in futuro” e “ciò avrà successo soltanto se la protezione della proprietà intellettuale non verrà ignorata, ma preservata” Merkel ha poi sottolineato che l'Ue è e rimarrà “il più grande esportatore mondiale” di vaccini. “Non abbiamo chiuso i nostri mercati e non abbiamo costruito barriere” all'esportazione dei preparati contro il coronavirus, ha infine affermato la cancelliera. (Geb)