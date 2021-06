Roma 2021: Calenda, Gualtieri parla di rifiuti ed ecobonus ma ha idee confuse su ruolo sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra le priorità di Gualtieri", candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra "ci sono rifiuti e rigenerazione urbana. Sul primo si è confuso su quanti termovalorizzatori ha Acea nel Lazio, contando anche quello di Terni che fino a prova contraria sta in Umbria. E sulla rigenerazione urbana si è impegnato, laddove eletto, a 'cambiare fin da subito un cavillo amministrativo' affinché il Comune di Roma possa usare il bonus del 110 per cento per riqualificare gli immobili di edilizia residenziale pubblica". Lo dichiara in una nota il candidato a sindaco di Roma per Azione, Carlo Calenda, replicando a quanto affermato dallo sfidante del Pd in occasione della presentazione del suo comitato elettorale. "Non è chiaro a quale oscuro cavillo si riferisca ed è evidente che il sistema ecobonus può essere ancora semplificato - aggiunge Calenda - ma se Gualtieri intende il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate per cui un Comune non sarebbe un soggetto titolato a partecipare al superbonus, la soluzione è un'altra. Al netto del fatto che non è competenza del Comune modificare le norme ma del governo e Gualtieri da ex ministro dell'Economia dovrebbe saperlo, la realtà è che non c'è alcun cavillo da modificare: basta seguire l'esempio del Comune di Milano e creare una società veicolo per fare gli interventi. A Milano infatti, tramite la società partecipata Mm, sono già pronti a investire sulle case popolari 110 milioni di euro. Se è grave che la sindaca Raggi non abbia ancora seguito l'esempio del sindaco Sala, ci stupisce che Gualtieri, che si definisce un tecnico esperto di risorse pubbliche, invochi cavilli in modo anche poco trasparente, quando invece la soluzione è molto più semplice e operativa", conclude Calenda. (Com)