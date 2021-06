Ungheria: Sassoli, regolamento stato diritto è legge per tutti, Commissione Ue intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolamento sullo stato di diritto è legge, vale per tutti, e va rispettata. Se la Commissione europea non assumerà iniziative verso quei Paesi che non lo rispettano, il Parlamento europeo potrebbe rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in conferenza stampa con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, rispondendo a una domanda sulla proposta di legge ungherese sull'omosessualità. "L'anno scorso abbiamo avviato un processo che ha impegnato molto le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo, per il regolamento sulle condizionalità sullo stato di diritto. Crediamo che sia il momento per applicare la legge. Ieri ho scritto alla presidente (della Commissione europea, Ursula) von der Leyen per invitarla ad assumere delle iniziative per quanto riguarda i Paesi che sono sottoposti a violazione dell'art.7. Le sanzioni sarebbero anche quelle di staccare le risorse per quanto riguarda i fondi europei", ha spiegato. "Questo non è un optional, questo è un obbligo. La legge va rispettata, è stata varata ed è legge per tutti. Noi crediamo che rispetto a violazioni palesi ci debbano essere delle sanzioni", ha aggiunto. (segue) (Beb)