Ungheria: Sassoli, regolamento stato diritto è legge per tutti, Commissione Ue intervenga (2)

- Sassoli ha ricordato che la Commissione "ha tempo fino a fine luglio per rispondere, dopo di che ci sarà un iter che ho indicato alla presidente della Commissione come quello di rivolgerci alla Corte di Giustizia". "Non stiamo facendo del turismo europeo, stiamo cercando di portare l'Ue ad assumere delle responsabilità comuni nella difesa di valori comuni. Questo è l'impegno del Parlamento europeo", ha proseguito. "Abbiamo bisogno di politiche comuni", ha continuato. E, riferendosi alle parole di Guterres sull'immigrazione, Sassoli ha specificato che queste politiche "impongono grande responsabilità all'Ue". "Non possiamo più andare in ordine sparso e questo sarà un messaggio che trasmetterò al Consiglio europeo", ha concluso. (Beb)