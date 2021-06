Edilizia: Guerra, riqualificazione centrale anche per Pnrr, ruolo professionisti strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale garantire l’accesso dei cittadini ai tanti incentivi, soprattutto quelli di riqualificazione energetica e antisismica degli edifici che però scontano una certa complessità normativa". Lo ha detto Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al ministero dell'Economia, nel corso della presentazione alla Camera del vademecum "Immobili e Bonus fiscali 2021 - Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare" realizzato dal Consiglio nazionale del notariato insieme alle associazioni dei consumatori. "E' importante la scelta del tema del vademecum di quest’anno - ha continuato la sottosegretaria - perché il tema trattato, e in particolare quello del superbonus del 110 per cento, incrocia le politiche di transizione ecologica e sostenibile, da un lato e quelle a favore della resilienza del nostro paese nei confronti delle calamità naturali, dall'altro, contenute anche nel Pnrr". Inoltre "è cruciale l’intervento dei professionisti su questo fronte anche per il contrasto agli abusi e agli illeciti". La sottosegretaria ha anche ricordato che "nella prossima legge di Bilancio il governo dovrà decidere quali tra i moltissimi interventi di sostegno dovranno avere natura strutturale e quali invece temporale".(Rin)