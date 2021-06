Armenia: premier Pashinyan, valutazione positiva degli osservatori su svolgimento elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valutazione degli osservatori locali e internazionali delle elezioni parlamentari anticipate armene è stata positiva: secondo loro si sono svolte in conformità con gli standard internazionali. Lo ha affermato il primo ministro ad interim dell'Armenia Nikol Pashinyan durante la riunione odierna del governo. “Noi abbiamo fissato un nuovo standard. Quando le elezioni parlamentari anticipate si sono tenute nel 2018 e hanno ricevuto un'alta valutazione senza precedenti da parte della comunità internazionale, ci trovavamo in un contesto tale che i risultati delle elezioni erano evidenti a tutti sin dall'inizio, e il governo non aveva alcun bisogno di per falsificarli”, ha detto Pashinyan. “I risultati delle elezioni di domenica non erano prevedibili, tutti sapevano che si stavano svolgendo forse le elezioni più imprevedibili della storia del Paese. Ed è molto importante che abbiamo registrato la nostra volontà politica e il sistema di valori che l'espressione del libero arbitrio degli elettori è un valore cruciale per noi", ha affermato Pashinyan. Commentando i procedimenti penali avviati per l’esborso di presunte tangenti elettorali, il premier ad interim ha dichiarato: “Certo, ci sono procedimenti penali per tangenti elettorali e traffico d’influenza sulla volontà degli elettori. Sono sicuro che saranno adeguatamente esaminati, ma voglio credere che la pagina della falsificazione dei risultati delle elezioni sia un capitolo chiuso in modo irreversibile in Armenia”. (Rum)