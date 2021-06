Milano 2021: Barberis (Pd), candidato del centrodestra versione ambrosiana di "aspettando Godot"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Procede l'assurda rappresentazione da parte del centrodestra milanese. Una versione ambrosiana di 'aspettando Godot' o meglio ancora dei 'dieci piccoli indiani'", dichiara Filippo Barberis, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Milano. "Con l'ultima rinuncia di Di Montigny ormai si sta perdendo il conto di quanti sono i candidati che hanno rinunciato a correre per la fascia da sindaco. È difficile pensare che alla fine ne rimarrà uno. Lo spettacolo offerto ai cittadini milanesi è avvilente. Ormai lo schema è rodato: fine settimana comincia a girare un nome, lunedì viene annunciato un vertice, partono le interviste al possibile candidato e il giovedì – puntuale - la notizia della rinuncia. Senza dimenticare il corredo di dichiarazioni dei leader locali e nazionali che assicurano che stanno per chiudere sul candidato e che è stato trovato. Un minuetto a dir poco imbarazzante e che la stessa città di Milano non merita".