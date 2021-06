Spagna: via libera ad esumazioni vittime Guerra civile da Valle dei Caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto inizieranno i lavori di esumazione e identificazione delle vittime della Guerra civile e della dittatura franchista sepolte nella Valle dei Caduti. Lo ha affermando la vicepremier spagnola, Carmen Calvo, annunciando che il governo ha ottenuto i permessi da parte del comune di San Lorenzo de El Escorial. La richiesta era stata presentata dopo che il Consiglio dei ministri aveva approvato il 30 marzo un decreto per la concessione di una sovvenzione di 665 mila euro per finanziare queste opere. Si stima che nella Valle dei Caduti, mausoleo fatto costruire nel 1940 dal "caudillo" Francisco Franco, ci siano i resti di oltre 33 mila persone di entrambe la parti della guerra civile che le famiglie reclamano da decenni. Molti resti di combattenti repubblicani erano stati trasferiti nella Valle di Caduti da tombe e cimiteri di tutta la Spagna senza il permesso dei familiari tra il 1959 e il 1983. L'esecutivo spagnolo ha chiarito che non ci sarà bisogno di apportare modifiche urbanistiche per realizzare le esumazioni. (Spm)