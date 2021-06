India: Mukesh Ambani presenta JioPhone Next, lo smartphone “più conveniente al mondo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche un basilare smartphone 4G è inavvicinabile per questi utenti. Lo scorso anno con Sundar (Pichai, amministratore delegato di Google) abbiamo parlato dell’ipotesi di sviluppare congiuntamente uno smartphone di nuova generazione, ricco di funzioni ma estremamente convenienti”, ha raccontato Ambani, secondo cui il JioPhone Next “non sarà lo smartphone più abbordabile solo in India, ma in tutto il mondo”. Nel corso dell’assemblea l’imprenditore indiano ha anche annunciato la nomina di Yasir al Rumayyan, già presidente della compagnia petrolifera Saudi Aramco e governatore del Fondo pubblico d’investimento (Pif) saudita, come direttore del consiglio di Ril. La Reliance Industries è la più grande compagnia privata indiana, con un fatturato di circa 20 miliardi di dollari e profitti superiori ai due miliardi. (Inn)