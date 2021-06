Roma Metropolitane: Pd Campidoglio, fare Assemblea capitolina con urgenza, Raggi riferisca su futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie che apprendiamo dalle agenzie di stampa sono gravissime: Roma Metropolitane, società partecipata dal Campidoglio e fiore all'occhiello sulle realizzazioni infrastrutturali della mobilità cittadina è avviata alla fine della sua esperienza ultra-decennale fatta di realizzazioni e impegno di grandi professionalità. Se proseguirà l'immobilismo di Roma Capitale, la società sarà costretta a breve a portare i libri in tribunale". È quanto si legge in una nota del Partito democratico del Campidoglio. "L'assessore Lemmetti è il primo responsabile di questa débâcle, ha gettato nell'incertezza e nella disperazione centinaia di dipendenti, più dignitoso per lui sarebbe farsi da parte. L'attivazione degli ammortizzatori sociali per 90 unità di personale, che saranno completamente sospesi dal lavoro, e al 50 per cento per il restante personale è di fatto l'inevitabile e scellerata conclusione di un percorso intrapreso dall'amministrazione Raggi fin dall'inizio della sua azione di governo. Il Campidoglio - prosegue la nota - in questi cinque anni ha di fatto pianificato la chiusura di Roma Metropolitane, bloccando nel tempo tutte le sue attività e i relativi trasferimenti finanziari per i servizi resi, con la conseguenza che i cittadini romani si sono trovati a fare i conti sia con il mancato adeguanento normativo delle metro A e B per cui é molto in ritardo ed ancora incerto l'impegno di 180 milioni stanziati dal governo Gentiloni, che con i ritardi nella realizzazione della Metro C". (segue) (Rer)