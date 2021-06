Roma Metropolitane: Pd Campidoglio, fare Assemblea capitolina con urgenza, Raggi riferisca su futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il futuro di 132 lavoratrici e lavoratori - si legge ancora nella nota del Pd capitolino - altamente specializzati e delle loro famiglie oggi è a rischio come è fortemente a rischio la realizzazione delle opere infrastrutturali legate alla mobilità della capitale. Una vicenda surreale che si trascina da mesi con aspetti poco trasparenti e di cui si sono resi protagonisti vicendevolmente l'ex Dg del Comune di Roma Franco Giampaoletti, l'attuale assessore Gianni Lemmetti, il vicesindaco Pietro Calabrese e la stessa sindaca Raggi. Non una delle assicurazioni, fatte a più riprese dai vertici politici e amministrativi capitolini, sul futuro della società è stata mantenuta. Riteniamo inaccettabile l'epilogo prospettato per Roma Metropolitane, siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori cui esprimiamo tutta la nostra solidarietà. L'assessore Lemmetti si è dimostrato in questi anni del tutto incapace di seguire una linea di razionalizzazione e rilancio delle aziende partecipate di Roma Capitale anzi, proprio a seguito di valutazioni errate e mancate iniziative amministrative e gestionali la gran parte di queste società rischiano nel prossimo futuro la stessa sorte di Roma Metropolitane. È per questo motivo che chiediamo con forza che sia convocata l'Assemblea capitolina alla presenza del liquidatore, dei sindaci di Roma Metropolitane, dei sindacati, degli assessori e della sindaca che è stata invitata anche dalla Corte dei conti a relazionare all'Aula. Si scongiuri il dissolvimento di un patrimonio umano e di professionalità importantissimo per la città. Il primo luglio, coerentemente a quanto abbiamo sostenuto in questi anni, cercando di scongiurare una deriva catastrofica per le aziende capitoline e per i servizi ai cittadini, saremo in Piazza del Campidoglio con i lavoratori. La sindaca Raggi - conclude la nota - e gli assessori Lemmetti e Calabrese chiedano scusa e, dopo aver messo in salvo l'azienda, si dimettano per manifesta incapacità". (Rer)