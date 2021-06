© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'L'eccellente lavoro dell'Aise, che ha permesso la liberazione dell'ingegnere Calì, rapito ad Haiti dove lavorava, conferma l'eccellente preparazione e professionalità e capacità di intervento dei nostri servizi''. Lo scrive in una nota il deputato della Lega Raffaele Volpi, ex presidente del Copasir. (com)