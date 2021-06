Afghanistan: Fratoianni (Si), avventura è stato errore, lo ammettano tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soldati italiani lasciano l'Afghanistan, dopo una "tragica avventura durata vent'anni, e costata parecchie vite. È servita a qualcosa? A ben poco, se pensiamo che i Talebani non sono scomparsi, controllano parte del territorio, torneranno ad avere un ruolo pesante, le conquiste di emancipazione e alcuni diritti verranno di nuovo cancellati. Solo il mercato delle armi in questi anni ha potuto prosperare". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "La sinistra, quella che noi rappresentiamo in questi 20 anni è stata contro, quasi sempre da sola. Abbiamo fatto bene - conclude Fratoianni - ma sarebbe ora che lo ammettessero tutti".(Com)