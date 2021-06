Milano 2021: Sala, Di Montigny lo vedevo su posizioni vicine alle mie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del bilancio di mandato della Città metropolitana di Milanodice di non essere stupito del ritiro di Oscar Di Montigny dalla candidatura per il centrodestra. "Io non lo conosco bene, l'avrò visto una volta qualche anno fa e recentemente a un mio evento elettorale, ma vedendo un po' come ragionava, lo vedevo su posizioni che a volte erano vicino alle mie sul tema della sostenibilità e dell'ambiente", ha detto Sala. "Quindi - ha proseguito il sindaco - capisco non potesse piacere completamente a una destra più estrema, più dura, più chiusa. Detto ciò qualcuno lo dovranno trovare". (Rem)