Russia: dazi su export settore metallurgico pari al 20-25 per cento dei profitti in eccesso

- Le entrate aggiuntive al bilancio della Federazione Russa derivanti dall'introduzione di dazi temporanei all'esportazione ammonteranno al 20-25 per cento del profitto in eccesso che le aziende del settore metallurgico incasseranno alla fine del 2021. Lo ha detto il vicepremier russo, Andrej Belousov, durante una riunione del governo. "La misura è temporanea è di natura fiscale e il suo scopo è quello di creare una fonte di compensazione per l'aumento dei prezzi per l'ordine di difesa dello Stato, i contratti statali, la costruzione di alloggi, strade e una serie di altri programmi di costruzione", ha detto Belousov. "I volumi che si prevede di ricevere in aggiunta al budget dall'introduzione di questo dazio sono circa 113-114 miliardi di rubli per i metalli ferrosi e di circa 50 miliardi per quelli non ferrosi: si tratta di una quota insignificante, circa il 20-25 per cento dell'eccesso di profitto che i gruppi del settore incassano ora dalla congiuntura favorevole dei mercati globali", ha aggiunto il vicepremier. Belousov ha sottolineato che questa misura temporanea non influirà sul volume delle esportazioni. Il ministro dello Sviluppo economico, Maksim Reshetnikov, nel corso della riunione, ha proposto di introdurre dazi temporanei all'esportazione sui prodotti metallurgici dal primo agosto al 31 dicembre dell’anno corrente. (Rum)