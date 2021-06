Milano: De Corato, Sala impegni avanzi di bilancio per controlli notturni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre più violenza nella nostra città, sempre più feriti all'arma bianca, una situazione già grave che rischia di degenerare ulteriormente se non si iniziano ad adottare misure serie di controllo della città a cominciare dall'aumento di uomini di Ff.oo, esercito e polizia locale in servizio notturno", afferma così il consigliere comunale di Fd’I a Milano, Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo lombardo e assessore regionale, commentando il feroce accoltellamento di un ragazzo in zona Politecnico e l'aggressione di un sedicenne in piazza Duca D'Aosta avvenuti mercoledì notte. Aggiunge il consigliere: "Quanto succede nelle ore serali non può più essere tollerato. Il sindaco continua a dire che la città è grande e complessa da controllare, quindi gli suggerisco di copiare quanto fece il centrodestra pagando gli straordinari alle forze dell'ordine impegnate nel controllo della città". Conclude De Corato: "Nel prossimo consiglio comunale si discuterà di come impegnare gli avanzi di bilancio, quale migliore occasione per dimostrare attenzione a un problema così importante? Il raddoppio delle volanti in giro e degli uomini sarebbe sicuramente un ottimo deterrente per i delinquenti notturni". (Com)