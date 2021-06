Ue: Borrell, summit Partenariato orientale a dicembre per concordare visione per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre si terrà il vertice del Partenariato orientale, un appuntamento per dare il via all’agenda post 2020 e concordare una visione comune per il futuro. Lo ha detto l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, al termine dell’incontro con i ministri degli Esteri di Georgia, Moldova e Ucraina, rispettivamente, David Zalkaliani, Aureliu Ciocoi, e Dmytro Kuleba. “Quest'anno è un anno importante per il partenariato orientale. Insieme alla Commissione, siamo in procinto di finalizzare l'agenda post 2020, che contiene risultati e obiettivi concreti. Il nostro vertice del partenariato orientale si terrà a dicembre. Capisco che tutti noi siamo dispiaciuti per il fatto che sia stato rinviato, come è successo anche con altri vertici”, ha detto Borrell, auspicando tuttavia che l’appuntamento di dicembre dia il via a un rilancio. “Non vediamo l'ora di sviluppare relazioni basate sui principi di inclusività e differenziazione. Entrambi devono essere presi insieme e ciò richiederà flessibilità da entrambe le parti”, ha aggiunto. “Conto su di voi, Georgia, Moldova e Ucraina, per svolgere un ruolo pieno e costruttivo verso questo obiettivo. E non vedo l'ora di avere l'opportunità, una volta che la lotta al Covid-19 ci consentirà di viaggiare, di recarmi in visita presto nei vostri Paesi e di condividere con voi queste preoccupazioni e obiettivi”, ha concluso Borrell. (Beb)