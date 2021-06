Germania: aumentate a maggio le esportazioni verso Usa e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania verso gli Stati Uniti e la Cina sono aumentate a maggio rispettivamente dell'40,9 e del 17,7 per cento su base annua. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica. In termini di volume, il Made in Germany venduto negli Usa ha raggiunto i 9,1 miliardi di euro, mentre l'export tedesco sui mercati cinesi ha toccato gli 8,4 miliardi di euro. In totale, le esportazioni della Germania verso i Paesi al di fuori dell'Ue sono cresciute a maggio del 27,9 per cento su base annua, per un valore di 48,4 miliardi di euro. Tuttavia, rispetto all'aprile precedente, il dato registra un declino del 3 per cento. Il commercio con i Paesi terzi compone in media circa il 47 per cento delle esportazioni tedesche. (Geb)