Energia: Corte Ue, sì a più permessi per trivellazioni, ma gare pubbliche e tutela ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto, il Consiglio di Stato dell'Italia, giudice nazionale di ultima istanza, ha proposto alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale. In sostanza, la questione consisteva nello stabilire se la direttiva relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi obbligasse uno Stato membro a imporre un limite massimo assoluto all'estensione geografica delle aree nelle quali un determinato operatore è legittimato a svolgere tali attività. Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Gerard Hogan sostiene che la direttiva non osta a che una normativa nazionale consenta il rilascio di più permessi (anche per zone contigue) allo stesso operatore, anche se i permessi coprono un'area complessivamente più estesa (e abbiano una durata superiore) rispetto ai limiti fissati da tale normativa per un singolo permesso. L'avvocato generale sottolinea che gli Stati membri mantengono il diritto di determinare quali aree del loro territorio sono disponibili per l'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. La direttiva impone agli Stati membri di fissare un'area ottimale per tali attività, ma non di determinare una superficie geografica specifica in cifre assolute (ad esempio, in chilometri quadrati), né di negare autorizzazioni per aree contigue. Essa non si occupa neppure della questione se vi siano limiti alla superficie delle aree che possono essere assegnate a un singolo operatore. L'avvocato generale sottolinea che la direttiva obbliga gli Stati membri a stabilire criteri oggettivi e pubblici per la determinazione di tali aree. Sottolinea anche che la direttiva, facendo parte del complesso delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, impone trasparenza e non discriminazione nell'accesso ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e nel loro esercizio, per favorire la concorrenza e rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia. Pertanto, l'obiettivo della direttiva è garantire che il maggior numero possibile di operatori idonei competa per le autorizzazioni, siano soggetti pubblici o privati, indipendentemente dalla loro nazionalità, in modo da favorire il migliore sfruttamento possibile delle risorse di idrocarburi situate nell'Unione. (segue) (Beb)