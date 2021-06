Energia: Corte Ue, sì a più permessi per trivellazioni, ma gare pubbliche e tutela ambiente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'avvocato generale, la direttiva non mira a impedire la creazione di una posizione dominante: soltanto il regolamento sulle concentrazioni ha questo obiettivo, e unicamente in caso di concentrazione di due o più imprese mediante fusione o acquisizione. Pertanto, un operatore che sia già titolare di un'autorizzazione per attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in una determinata area potrebbe trovarsi in una posizione migliore per ottenere altre autorizzazioni in aree vicine. La posizione dominante raggiunta non comporterebbe una violazione della normativa dell'Unione, poiché questa posizione sarebbe raggiunta per effetto delle prestazioni sul mercato e non in conseguenza ad una concentrazione. L'avvocato generale ricorda che l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente debbono essere integrate nelle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. In tale prospettiva, quando è necessario effettuare una valutazione sull'impatto ambientale, le autorità nazionali devono tenere conto dell'effetto cumulativo dei progetti, al fine di evitare che la normativa dell'Unione in materia ambientale sia aggirata tramite il frazionamento di più progetti che, considerati congiuntamente, possono avere un notevole impatto ambientale. Infine, l'avvocato generale osserva che la direttiva prevede che gli Stati membri possono stabilire condizioni e requisiti per l'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ai fini della protezione dell'ambiente e delle risorse biologiche. (Beb)