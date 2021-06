Moldova: Commissione elettorale, 150 seggi all'estero per le parlamentari dell'11 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale (Cec) della Moldova ha deciso di aprire 150 seggi all'estero per le consultazioni parlamentari anticipate dell'11 luglio. Lo riferisce l'agenzia d'informazione moldava "Deschide.md". La decisione è stata votata da tutti e nove i membri della Cec. Il 22 giugno, la Corte suprema ha confermato la decisione del tribunale d'appello di Chisinau, che ha obbligato la Cec ad aprire non meno di 190 seggi elettorali all'estero per le elezioni di luglio. La decisione della Commissione elettorale centrale di aprire 150 seggi elettorali si è basata sulla stima delle spese previste per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni. "È una decisione di parte che parla del fatto che la Cec ha una militanza di partito molto chiara', sostiene l'analista politico di Chisinau, Anatol Taranu. (Rob)