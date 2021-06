Afghanistan: Guerini, ad oggi rimpatriati 280 militari italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi “sono stati rimpatriati 280 militari italiani dall’Afghanistan e defluiti dal teatro operativo più del 70 per cento dei mezzi e dei materiali verso l’Italia”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’informativa al Senato sulla conclusione della missione italiana in Afghanistan. Nel suo intervento, Guerini ha ricordato come l’operazione di ripiegamento sia altamente complessa “forse di più di un avvio di missione”. “Il mio impegno come ministro della Difesa è volto innanzitutto ad effettuare di concerto con gli alleati il rientro ordinato e sicuro del nostro contingente in patria”, ha affermato Guerini. “Le operazioni stanno procedendo secondo i piani stabiliti, con il rientro del personale e l’afflusso di materiali dall’Afghanistan presso i poli logistici in vari Paesi della regione” per il successivo caricamento su vettori navali e aerei che verranno inviati verso l’Italia, ha sottolineato il ministro, precisando che è stata valutata l’opportunità di lasciare a disposizione delle Forze armate afgane parte delle sistemazioni logistiche e materiali ritenuti da parte loro utili.(Res)