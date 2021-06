Omofobia: Sisto su ddl Zan, Parlamento libero ma priorità sono altre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni Stato ha diritto di contestare la presunta violazione dei trattati: diverso è se questi rilievi hanno la pretesa di ingerirsi nelle attività parlamentari di un Paese democratico. Su questo, non possiamo che concordare con il premier Draghi: il Parlamento resta sempre libero di decidere. Resta il fatto che in questo momento dovremmo avere a cuore altre priorità, a cominciare da quelle riforme strutturali dalle quali dipendono i fondi europei e che, quindi, ci garantiscono la sopravvivenza". Lo ha detto ad "Agorà", in onda su Rai 3, il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che poi ha proseguito: "Dobbiamo evitare, prima di avere messo in cascina le riforme indispensabili, temi divisivi, che possano ritardare, se non compromettere, il raggiungimento degli obiettivi principali per cui questo governo ha ragione di esistere. Quello che ci unisce vale molto di più". Infine, sulle candidature per le prossime Amministrative, per Sisto "il centrodestra è da sempre unito e marcia compatto, con velocità commisurata ad una rassicurante tenuta di strada della coalizione. Diverso il quadrante delle candidature locali, afferente invece a valutazioni territoriali e particolarissime, a geometria naturalmente variabile - ha concluso l'esponente dell'esecutivo -, bisognose spesso di gestazioni difficili, a prescindere dalla solidità della coalizione stessa". (Rin)