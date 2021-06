Bologna: investono pedone e non prestano soccorso, 2 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di San Lazzaro di Savena (Bo) hanno denunciato due italiani, maggiorenni e incensurati, per lesioni personali colpose. La denuncia degli inquirenti è scaturita al termine di un’indagine avviata per risalire all’identità di un automobilista che invece di fermarsi per prestare l’assistenza a un pedone che aveva investito, si era dato alla fuga. Secondo i carabinieri, "il pedone non sarebbe stato investito accidentalmente, ma intenzionalmente e per tre volte da un’automobilista che trasportava un passeggero". Il movente, spiegano gli inquirenti, sarebbe nato da "una discussione che il passeggero e amico del conducente, avrebbe avuto con la vittima, accusandolo di avergli 'rubato' la fidanzata". L’automobilista dovrà rispondere anche di fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Il malcapitato, studente maggiorenne e incensurato, soccorso dai sanitari del 118, è stato medicato e giudicato guaribile in quindici giorni. (Ren)