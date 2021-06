Libia: Dabaiba chiede a Blinken cooperazione sul dossier dei mercenari stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato oggi il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a margine della seconda Conferenza di Berlino sulla Libia. Durante il colloquio, il premier libico ha esposto gli sforzi compiuti dal governo unitario per preparare lo svolgimento delle elezioni nazionali, il prossimo dicembre, per riunificare le istituzioni del Paese, per fornire i servizi essenziali ai cittadini e per sostenere le amministrazioni locali, oltre a realizzare una distribuzione equa delle risorse e ad attuare le prime fasi di un processo di riconciliazione duraturo. Il capo dell’esecutivo di Tripoli ha sottolineato l’importanza di espellere urgentemente i mercenari stranieri “illegali” e i gruppi armati dal territorio libico, nel quadro di un piano comprensivo per la sicurezza del Paese. Dabaiba ha inoltre accolto con favore la partecipazione “costruttiva” degli Stati Uniti. Grazie alla cooperazione immediata con Washington riguardo al dossier dei mercenari stranieri, ha proseguito il premier, la Libia potrà avviare una fase nuova e diventare “una storia di successo democratico”, stabile e sicura. (Lit)