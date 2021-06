Nord Macedonia: premier Zaev, "deluso" dal blocco bulgaro ai nostri negoziati con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, si è detto "deluso" per il fatto che la Bulgaria ha bloccato l'avvio dei negoziati di Skopje per l'adesione all'Ue. Zaev ha aggiunto che il blocco è dovuto alla "disputa linguistica" tra Bulgaria e Macedonia del Nord. "Ora è un problema per l'Europa. Non sono riusciti a impedire a quel Paese di bloccare il processo di allargamento a causa di un problema bilaterale", ha osservato Zaev. Nella giornata di ieri anche il vicepremier macedone, Nikola Dimitrov, ha dichiarato che il blocco all'avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord è "un problema per l'Unione europea". "Abbiamo la responsabilità di proteggere la nostra popolazione, perché quando le persone attraversano momenti di speranza e poi di delusione e quando questi momenti si ripetono ogni sei mesi dal 18 giugno 2018 in poi, tutto questo non è salutare per la nazione", ha detto Dimitrov. Il vicepremier ha commentato così il rifiuto della Bulgaria ad un avvio negoziale per Skopje ribadito in sede del Consiglio Affari generali a Lussemburgo il 22 giugno. "A Salonicco, nel 2003, l'Ue ha fatto una promessa ai Balcani e questa è stata confermata a Sofia al vertice del 2018, come pure quest'anno a Lubiana. Per me diventa sempre più difficile quando, come vice primo ministro, devo dire alla gente come sia possibile (il blocco). I Paesi della regione, sia economicamente che politicamente, ma anche storicamente e culturalmente, appartengono all'Europa ed è davvero importante vedere decisioni e movimenti concreti a sostegno del compimento della promessa fatta a Salonicco", ha dichiarato Dimitrov. (segue) (Seb)