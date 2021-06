Nord Macedonia: premier Zaev, "deluso" dal blocco bulgaro ai nostri negoziati con l'Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione europea della Macedonia del Nord è anche nell'interesse dell'Unione europea, ha detto il ministro macedone degli Esteri, Bujar Osmani, in occasione dell'incontro a Skopje con l'omologa svedese Ann Linde il 22 giugno. Osmani ha affermato che l'Ue non è completa senza i Balcani occidentali, perché apre alla possibilità di destabilizzazione. Il ministro ha aggiunto che con la Bulgaria "è stato aperto" un dialogo e che la base di tale dialogo è la proposta portoghese. "Abbiamo gettato una buona base, è stato instaurato un dialogo aperto, soprattutto con la recente visita a Sofia, spero che la Bulgaria utilizzerà questi ultimi giorni per riflettere su questo approccio davvero onesto alle differenze che ci dividono e alle somiglianze che ci portano più vicini", ha detto Osmani. Il ministro ha infine precisato che "è vero" che la Bulgaria non è pronta a dare il via libera al quadro negoziale e alla prima conferenza intergovernativa della Macedonia del Nord con l'Ue, ma i segnali dal Lussemburgo, dove era riunito il Consiglio Affari generali, indicano che 26 Stati membri si oppongono alla posizione bulgara. "In tal modo, dimostrano che la Bulgaria non sta bloccando non solo la Macedonia del Nord, ma l'intera Ue", ha affermato Osmani. (segue) (Seb)