Nord Macedonia: premier Zaev, "deluso" dal blocco bulgaro ai nostri negoziati con l'Ue (3)

- La Bulgaria ha rifiutato di concedere il via libera per l'adozione di un quadro negoziale con l'Unione europea per la Macedonia del Nord. Secondo alcune fonti riservate della stampa macedone, diversi Paesi membri si sarebbero espressi, nel corso del Consiglio Affari generali, a favore dell'adozione del quadro negoziale e dunque dell'avvio dei negoziati di adesione per Skopje e per Tirana, ma Sofia avrebbe ribadito la propria contrarietà nei confronti della Macedonia del Nord. In precedenza l'emittente radiofonica nazionale della Bulgaria aveva riferito che la posizione della delegazione bulgara "non avrebbe dovuto presentare modifiche" rispetto a quanto già espresso nel Consiglio europeo dello scorso dicembre, quando pose il veto. Secondo le autorità bulgare non sarebbero stati compiuti dei progressi significativi nell'attuazione del Trattato di amicizia firmato dai due Stati nel 2017. (segue) (Seb)