Nord Macedonia: premier Zaev, "deluso" dal blocco bulgaro ai nostri negoziati con l'Ue (5)

- La Macedonia del Nord è per la Bulgaria "il Paese amico più importante", ha detto nella stessa giornata il presidente bulgaro Rumen Radev dopo un incontro con il premier macedone. "Ecco perché abbiamo bisogno di contatti regolari, dialogo e cooperazione", ha sottolineato il presidente bulgaro ricordando che "sfortunatamente, negli ultimi anni queste relazioni sono arrivate a un punto morto, il dialogo è stato congelato e questo ha influito sulla prospettiva di adesione all'Ue (della Macedonia del Nord)". Radev ha poi ricordato la visita congiunta effettuata a fine maggio a Roma con l'omologo macedone Stevo Pendarovski per le celebrazioni dei Santi Cirillo e Metodio. "La nostra visita congiunta a Roma dimostra la volontà reciproca di cooperazione, amicizia e comprensione. Spero di vedere questo spirito anche a livello del governo", ha osservato il presidente Radev. "Auspico un approccio pragmatico con risultati concreti e sostenibili, che porti all'avvio dei negoziati per l'adesione della Macedonia del Nord all'Ue e che consenta ai nostri giovani di costruire insieme il loro futuro", ha concluso il capo dello Stato. La Bulgaria ha posto il veto, lo scorso dicembre, all'adozione del quadro negoziale e alla concessione di una data d'avvio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord all'Unione europea. I contrasti sono dovuti all'interpretazione del patrimonio storico e culturale condiviso. I due Paesi hanno firmato nel 2017 un Trattato di amicizia per superare le questioni aperte in tal senso. Il Trattato prevede anche l'attività di una commissione mista di esperti bulgari e macedoni sulle questioni storiche e linguistiche. (Seb)